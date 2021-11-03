Названы новые условия въезда иностранцев в США

В Соединённых Штатах с понедельника, 8 ноября, от въезжающих в страну иностранцев начнут требовать свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. Приниматься будут только справки о прививке препаратами, которые одобрены медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения, сообщает ТАСС.

Речь идёт о вакцинации препаратами американских компаний Moderna, Johnson & Johnson, консорциума Pfizer и BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca, индийскими Covishield и Covaxin, а также препаратами китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm. Российских вакцин в этом списке нет.

Представитель американской администрации на специальном брифинге подчеркнул, что США учитывают постоянный пересмотр своей оценки ВОЗ. Поэтому он назвал «динамичным» вопрос о том, будет ли расширяться список препаратов.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс рассказал, что подтверждение полной вакцинации потребуется перед посадкой в самолёт в США. В федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний США уточнили, что прибывающие в страну могут быть привиты первой и второй дозой разных вакцин, однако обе они должны быть одобрены США или ВОЗ. Также сохраняется необходимость предъявлять перед посадкой отрицательный результат теста на коронавирус, сданный не ранее чем за три дня до вылета.

Одновременно с введением новых требований власти США снимают ряд ранее действовавших ограничений на въезд и вводят единые правила для всех стран. Как заявил агентству Reuters представитель американской администрации, власти США ожидают накопившегося спроса на поездки, и в первые дни на пунктах прибытия в страну могут наблюдаться длинные очереди.

Ранее сообщалось, что требования свидетельства о прохождении вакцинации не распространяются на детей до 18 лет и людей с медицинскими противопоказаниями. Кроме того, имеется очень ограниченный круг так называемых гуманитарных исключений.