Впервые за 70 лет в США казнили женщину

https://static.news.ru/photo/c417c348-5576-11eb-b7a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: OneNews/twitter.com

Впервые за 70 лет власти США привели в исполнение смертный приговор женщине, осуждённой на федеральном уровне. С помощью специальной инъекции казнили Лизу Монтгомери. Гражданку признали виновной в особо жестоком убийстве беременной соотечественницы в 2004 году. Мероприятие состоялось в штате Индиана.

Фигурантка скончалась 13 января 2021 года в 01:31 по местному времени (09:31 мск). Её адвокат Келли Хенри считает, что чиновники нарушили закон, так как её подзащитная страдала расстройством психики, передаёт газета The New York Times.

Предполагалось, что приговор приведут в исполнение 8 декабря 2020 года, однако инъекцию отложили до 12 января. 11 января суд штата вновь перенёс казнь из-за психических проблем Монтгомери. Тем не менее Верховный суд поздно вечером 12 января отменил данное распоряжение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приговорённый к пожизненному лишению свободы в США бостонский террорист Джохар Царнаев подал судебный иск к властям США. По его словам, условия содержания в тюрьме являются чрезмерно строгими, кроме того, он подвергается дискриминации со стороны сотрудников учреждения.

Царнаев требует от федеральных властей компенсации в размере $250 тысяч. Судья пока не принял иск к рассмотрению, так как осуждённый не предоставил все необходимые документы и не оплатил госпошлину в размере около $400.