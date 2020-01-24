https://static.news.ru/photo/9bea1504-3ea9-11ea-85cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: navy.mil

Американский обозреватель Forbes Лорен Томпсон высказал мнение, что США могут проиграть войну в Евразии из-за устаревшего флота. Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов назвал эту оценку лукавой, направленной, прежде всего, на получение дополнительного финансирования.

Тяжёлое вооружение надо перебрасывать по морю, поэтому нужен хороший транспортный флот. Но они лукавят, говоря, что его нет. У них хороший транспортный флот, — заявил в эфире радио Sputnik Блытов.

Военный эксперт считает, что в случае начала военных действий США смогут «конфисковать любые гражданские суда любых стран». Он также предположил, что американским ВМС нужно получить в конгрессе «какие-то субсидии на строительство своих судов», это и послужило причиной публикации.

Как писал NEWS.ru, руководство Минобороны Великобритании обсуждает возможность сокращения армии и передачи своего нового авианосца в аренду Соединённым Штатам Америки. Лондон планирует тратить на вооружённые силы до 2% ВВП. На увеличение расходов повлияет уровень инфляции. Личный состав ВС собираются сократить до 60–65 тысяч человек. Сейчас — около 73 тысяч. Для сравнения, во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тысячи человек.