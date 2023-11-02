Военный эксперт дал оценку гиперзвуковому оружию США Военэксперт Кнутов: гиперзвуковое оружие США пока уступает российскому

Гиперзвуковое оружие США пока находится в стадии разработки, и хотя американцам удалось достичь некоторых успехов в его создании, оно все равно уступает российскому, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, дело, в первую очередь, в скорости ракет.

Была информация, что американская ракета превысила скорость в 6 махов — это больше, чем гиперзвук. Дальность — от полутора до 1900 километров. Дальность примерно та же, что у нас, но скорость маленькая, США только чуть-чуть перешли за гиперзвук, — отметил полковник.

При этом он напомнил, что информация как о позитивных, так и о негативных результатах испытаний гиперзвуковых ракет может быть максимально засекреченной. По мнению эксперта, в любом случае говорить о прорыве со стороны США в этой области оружия пока рано. Тем не менее, США в любом случае создадут гиперзвуковые ракеты, поэтому для России приоритетной задачей является совершенствование собственного оружия, подчеркнул Кнутов.

Ранее заслуженный пилот РФ Юрий Сытник рассказал, что у России есть много изделий, которые заставляют НАТО задуматься, надо ли с нами ссориться. Он привел в пример новую крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения для Су-57, а также гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Буревестник».