Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk

Установка X-MAV с возможностью автономного пуска и работающая с дальнобойными боеприпасами, такими как Tomahawk, способна покинуть место запуска ракет за считанные минуты, что делает ее обнаружение и уничтожение крайне сложной задачей, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войн ПВО Юрий Кнутов. По его словам, вся операция по свертыванию и отходу машины происходит еще во время полета выпущенной ракеты.

Вся проблема с X-MAV в том, что когда пуск ракет произведен, машина сворачивается и уезжает. Tomahawk может еще продолжает лететь, а машина уже покинула место запуска. Поэтому с момента пуска нужны считанные минуты, чтобы успеть поразить ее. Сделать это очень сложно. Более того, здесь же еще предлагается машина РЭБ, которая будет защищать от беспилотников с помощью БПЛА, либо с помощью ракет малой дальности типа Stinger, — пояснил Кнутов.

Ранее американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk. Там указали, что о необходимости их создания информировала американская армия.