ВМС США начали операции в Чёрном и Средиземном морях
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
07:55, 30 октября 2021
Фото: USNavy/flickr.com
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Военно-морские силы США заявили о начале операций в Чёрном и Средиземном морях. В операции примут участие штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и силы поддержки НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз ведомства.
Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.
Mount Whitney и штабы на нём будут взаимодействовать с партнёрами и союзниками по НАТО в Средиземном и Чёрном морях, работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, — отмечается в заявлении.
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) October 29, 2021
Детали операции не уточняются. Однако известно, что в настоящее время в Чёрное море направился ракетный эсминец типа «Арли Бёрк» USS Porter.
Ранее сообщалось, что руководство ВВС США в рамках учений на случай войны с Россией несколько дней назад отправило истребители F-16 на передовую авиабазу Эриксон, которая расположена на острове Шемья (Аляска) у границ с Россией. В годы холодной войны она активно эксплуатировалась и считалась идеальным местом для перехвата советских военных самолётов над Беринговым морем.