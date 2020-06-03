Власти Вашингтона продлили комендантский час

https://static.news.ru/photo/72e56d48-a5c9-11ea-9c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер рассказала о мерах, принятых местными властями в связи с протестами. По её словам, комендантский час на территории столицы продлён до вечера 4 июня.

При этом время особого режима сдвинулось: если раньше горожанам нельзя было выходить на улицу после 19:00, то теперь — после 23:00, передаёт РИА Новости. Решение о дальнейшем продлении ограничений будет принято позже.

Кроме того, политик выразила обеспокоенность в связи с появлением военных в городе.

Мы все должны быть обеспокоены тем, кто даёт им приказы, — подчеркнула она, имея в виду президента страны Дональда Трампа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2 июня жители Вашингтона организовали протесты около Белого дома после наступления комендантского часа, который начался в 19 часов (02:00 мск). За их действиями с крыши здания наблюдали люди в униформе, предположительно, вооружённые. Полиция активных действий также не вела.