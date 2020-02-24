https://static.news.ru/photo/b487b9b8-571d-11ea-8f14-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в 2018 году получил от своего российского коллеги Владимира Путина 12 серебряных монет, посвящённых чемпионату мира по футболу. Это следует из списка полученных главой государства подарков, который опубликовали в США.

Стоимость монет оценивается в $1,5 тысячи, говорится на сайте Федерального реестра страны. Трамп принял этот подарок, так как отказ привёл бы «к неловкой ситуации для дарителя и американских властей».

Самые дешёвые подарки оцениваются в $450, среди них ковёр для еды от президента Нигерии Мухаммаду Бухари и клюшка для гольфа от мэра Давоса Тарзициуса Кавьецеля. Самым дорогим стал набор из шести тарелок нимфенбургского фарфора, который эмир Катара Тамим бен Хамад Али Тани вручил супруге президента Мелании Трамп.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп и его жена прибыли в Индию с двухдневным визитом. Они возглавили американскую делегацию, которая приехала в один из самых крупных городов страны — Ахмадабад. В аэропорту лидера Соединённых Штатов и первую леди на красной ковровой дорожке встречал глава индийского правительства Нарендра Моди. Он обнял Трампа и заявил, что «гость — это бог».