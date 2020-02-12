https://static.news.ru/photo/f650c300-4e38-11ea-9786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harvard University/facebook.com

Гарвардский университет отчитается перед властями США о возможных связях с другими государствами: Россией, КНР, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром. С таким требованием выступило Министерство образования Соединённых Штатов.

Учебное заведение должно предоставить информацию о подарках от представителей Китая, о контрактах с Пекином, а также с Москвой, Тегераном и другими государствами. Ведомство также ждёт от вуза информацию о соглашениях с Фондом «Сколково», «Лабораторией Касперского», китайскими компаниями Huawei и ZTE, пишет газета The Wall Street Journal.

Кроме того, издание предположило, что Йельский университет не уведомил руководство США о $375 млн, полученных из-за рубежа с 2014 по 2017 год. Представители учебных заведений уже готовят ответ министерству.

По сведениям журналистов, американские университеты не отчитались перед властями о получении суммарно около $6,5 млрд от зарубежных структур.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гарвардский университет оказался мировым лидером по числу сверхсостоятельных выпускников. Таковыми авторы исследования назвали тех, чьё состояние превышает $30 млн.

Как следует из данных международной консалтинговой и исследовательской организации Wealth-X, 1830 человек старейшего американского вуза попали в список таких богачей. Их совокупное состояние составляет $1,9 трлн.