Власти США намерены сократить численность своих солдат в ФРГ

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах сократить численность солдат на территории ФРГ. Планируется, что военный контингент урежут до 25 тысяч человек. Это произойдёт в том случае, если Германия не заплатит за его размещение.
Германия, как вы знаете, нарушает свои обязательства по платежам НАТО. Они должны НАТО миллиарды, и они это знают. Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят? — цитирует Трампа ТАСС.
На сегодняшний день на территории ФРГ базируются 34,5 тысячи американских военнослужащих.
Как ранее писал NEWS.ru, силы Балтийского флота России наблюдают за ходом учений Baltops 2020. В них принимают участие ВМС США и стран Европы.
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