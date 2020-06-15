Власти США намерены сократить численность своих солдат в ФРГ

Фото: Фото: NATO/flickr.com

Руководитель республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол подготовил доклад о пандемии коронавируса. Он возложил ответственность за распространение COVID-19 на Китай.

Также политик обвинил Всемерную организацию здравоохранения в политизации решений. Он уверен, что ВОЗ усугубила ситуацию, так как игнорировала предупреждения об опасности вируса от собственных экспертов и «повторяла пропаганду Коммунистической партии...