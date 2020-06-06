Владелец магазина, где Флойд заплатил фальшивкой: от полиции больше вреда

https://static.news.ru/photo/79cf88e4-a82d-11ea-b503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Barton/Global Look Press

Владелец магазина Cup Foods в Миннеаполисе, сотрудник которого вызвал полицию, посчитав Джорджа Флойда фальшивомонетчиком, заявил, что перестал доверять правоохранителям после убийства подозреваемого.

Предприниматель Махмуд Абумайялех уточнил, что его подчинённый следовал государственным инструкциям, требующим немедленно сообщать властям о получении предположительно поддельных купюр и чеков. Флойд расплатился в магазине 20-долларовой банкнотой.

Теперь очевидно, что доведение проблемы до полиции почти всегда приносит больше вреда, чем пользы. Тем более в случае чего-то столь безобидного, как фальшивая банкнота, — цитирует Абумайялеха американское издание Inside Edition.

Бизнесмен отметил, что вместо служения обществу полицейские всё чаще злоупотребляют властью и теряют доверие граждан США.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая. Мужчину задушил патрульный Дерек Шовин. Убийство привело к массовым протестам против полицейского насилия, которые в десятках городов США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством.