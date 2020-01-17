Пока Россия отходит от переполоха, вызванного посланием президента Федеральному собранию, а отечественные политологи пытаются наиболее точно предсказать, как будет развиваться операция «Преемник», в тылу нашего геополитического противника неспокойно. Там местные власти готовятся к уличным столкновениям, речь заходит даже о второй гражданской войне. Но так ли велика угроза на самом деле?

Суть истории в том, что на 20 января в городе Ричмонд, штат Вирджиния, возле местного Капитолия намечен митинг в защиту Второй поправки к Конституции США, гарантирующей американским гражданам право на хранение и ношения оружия. Поводом для него послужил законопроект, который предлагает ограничить владение огнестрелом в штате.

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На странице мероприятия Lobby Day 1/20/20 о желании принять участие в манифесте заявили пока 5,9 тысячи человек, ещё 10 тысяч им интересуются. Но организаторы ожидают, что число митингующих вполне может вырасти до сотни тысяч. Известно, что как минимум 60 автобусов привезут сторонников свободного ношения стволов в Ричмонд из других городов. Всё это вызвало серьёзное беспокойство у губернатора Виджинии Ральфа Нортэма: он принял решение ввести в городе чрезвычайное положение и запретить на территории Капитолия штата ношение любого оружия, включая, помимо огнестрельного, палки, биты и цепи.

Объясняя своё решение на пресс-конференции, Нортэм заявил, что правоохранительные органы «перехватили угрозы и экстремистскую риторику», аналогичные тем, которые наблюдались перед событиями в Шарлоттсвилле. Где и как они их перехватили, он, конечно, не уточнил. Но мы напомним, что 12 августа 2017 года в этом городе (также штата Вирджиния) произошли столкновения между членами ультраправых организаций и их противниками, которые выступали за демонтаж памятника генералу Роберту Ли, командующему армией южан в Гражданской войне 1861–1865 годов.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм ralph.northam/facebook.com

Шарлоттсвилль для американских левых стал универсальной страшилкой для обоснования своей неприязни к правым, большинство из которых — республиканцы и сторонники действующего президента Дональда Трампа. Стоит ли уточнять, что губернатора Вирджинии — демократ. Вооружившись этим пугалом, он ввёл чрезвычайное положение до 21 января.

Мы не допустим, чтобы этот хаос и насилие происходили здесь, — заявил губернатор.

Он заметил, что верит в честные намерения организаторов митинга, но боится, что «они выпустили нечто гораздо большее, то, что они, возможно, не смогут контролировать». Нортэм также сообщил, что во избежание повторения столкновений было создано единое командование силами федеральной, городской полицией и службой безопасности Капитолия, поскольку эксперты назвали именно дезорганизованность правоохранителей Шарлоттсвилля одной из главных причин выхода ситуации из-под контроля.

Как сообщает издание Vice, в митинге готовятся принять участие «группы вооружённых ополченцев», называющие это мероприятие между собой «boogaloo» (это слово использует в американском интернет-сегменте для обозначения предстоящей второй гражданской войны, чаще всего именно в контексте борьбы за права на оружие).

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Скорее всего, губернатор-демократ просто перестраховывается из-за страха перед вооружёнными республиканцами. И уж совсем сомнительно, что следующий понедельник войдёт в историю США как день, когда началась Вторая Гражданская война. Но, с другой стороны, кто бы на его месте не переживал? Тем более, ещё в конце 2018 года ФБР стало известно, что члены американской неонацистской группировки RAM (Rise Above Movement) проходили тренировки в печально знаменитом украинском батальоне «Азов». Как сообщало издание MintPress News, четверо членов RAM были арестованы после того, как жестоко напали на людей в том самом Шарлоттсвилле 12 августа 2017.

Правительство США подозревает неонацистский батальон „Азов“ как в обучении, так и в радикализации насильственных группировок белого превосходства, базирующихся в Америке, — говорилось в статье.

Поскольку мы прекрасно знаем историю батальона «Азов», то нельзя исключать вероятность, что воспитанники тамошних инструкторов захотят использовать мирную акцию протеста для того, чтобы превратить её в бойню.