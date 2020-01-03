https://static.news.ru/photo/79b71c4e-2fd5-11ea-8fd9-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бут Фото: wr1ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани могла быть провокацией против главы США Дональда Трампа со стороны американских спецслужб, считает Виктор Бут — россиянин, отбывающий в Штатах 25-летний тюремный срок.

По его словам, от администрации политика таких решений никто не ожидал. Убийство военного — один из способов втянуть Вашингтон в серьёзный конфликт с Тегераном и не позволить Трампу выиграть выборы в 2020 году, пишет РИА Новости. Виктор Бут добавил, что США считают Иран спонсором терроризма, но доказательств не предоставляют.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб. Через два года предпринимателя доставили в США. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в намерении продать партию оружия колумбийской группировке и приговорил к 25 годам тюрьмы. Россиянин вину отрицает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ирана готовят удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

Он подчеркнул, что ответ, несомненно, будет, и он будет направлен против военных объектов. Вместе с тем чиновник добавил, что Иран сам никогда не стремился к войне.