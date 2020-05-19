Вице-президент США рассказал об открытии экономики всех штатов

https://static.news.ru/photo/c1d3eb34-f2ee-11e9-859e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Все штаты США начали снимать введённые из-за коронавируса ограничения, влияющие на экономику. Об этом рассказал вице-президент страны Майкл Пенс.

Такое заявление он сделал на заседании правительства, передаёт РИА Новости. Он отметил, что граждане снова начали «дышать свободным воздухом».

Рад сообщить кабинету министров сегодня, что, по имеющейся у нас информации, все 50 штатов частично открывают свою экономику, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru писал, что граница между Канадой и США будет оставаться закрытой ещё на протяжении 30 дней. Об этом заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

Под действие ограничений подпадают все лица, чьи поездки не относятся к категории необходимых. Исключение сделано для туристов, возвращающихся домой.