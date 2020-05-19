Вице-президент США рассказал об открытии экономики всех штатов

Все штаты США начали снимать введённые из-за коронавируса ограничения, влияющие на экономику. Об этом рассказал вице-президент страны Майкл Пенс.
Такое заявление он сделал на заседании правительства,
Рад сообщить кабинету министров сегодня, что, по имеющейся у нас информации, все 50 штатов частично открывают свою экономику, — подчеркнул политик.
Ранее NEWS.ru писал, что граница между Канадой и США будет оставаться закрытой ещё на протяжении 30 дней. Об этом заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо.
Под действие ограничений подпадают все лица, чьи поездки не относятся к категории необходимых. Исключение сделано для туристов, возвращающихся домой.
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