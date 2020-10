Вице-президент США появился на дебатах под мухой

В США прошли теледебаты кандидатов в вице-президенты Камалы Харрис и Майка Пенса. Дискуссия получилась более спокойной, чем у Дональда Трампа и Джо Байдена, но заметно более скучной. Самым ярким моментом дебатов зрители признали двухминутное путешествие мухи по голове Майка Пенса. Четыре года назад в аналогичную ситуацию попала Хиллари Клинтон. Складывается впечатление, что насекомые становятся такой же неотъемлемой пиар-частью президентских дебатов в США, как трибуны и модераторы, и некоторые уже начинают подумывать, а не предсказывают ли они результаты выборов.

Хотя Харрис и Пенс не соглашались по множеству вопросов, общались они вежливо и почти не перебивали друг друга. После хаотичных дебатов Трампа и Байдена такой формат дискуссии можно уже признать успехом. Однако оба участника неоднократно уходили от прямых ответов, особенно если дело касалось здоровья кандидатов в президенты. И Пенс, и Харрис отказались уточнять, обсуждали ли они со своими начальниками возможность и процедуру передачи власти. В свете того, что обоим претендентам на Овальный кабинет уже за 70 и им придётся править в условиях пандемии смертельного вируса, такой вопрос казался логичным. Но Пенс в ответ на него пустился в рассуждения об эпидемии свиного гриппа в 2009 году, а Харрис обвинила Трампа в том, что он так и не раскрыл свои налоговые декларации.

Камала Харрис Jack Gruber-Usa Today Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зрители сошлись на том, что не узнали ничего нового после просмотра прений: оба участника защищали «первых номеров» и повторяли установки своих партий. Так, кандидат от демократов Харрис в очередной раз обвинила Трампа в поддержке неонацистов.

Вы беспокоитесь о том, что он не осуждает неонацистов? У президента Трампа есть внуки-евреи, — так Пенс напомнил о том, что дочь главы государства Иванка перешла в иудаизм.

О том, что дебаты проходят в разгар пандемии, напоминали стеклянные экраны, установленные между кандидатами, хотя на аналогичном мероприятии с участием Байдена и Трампа таких мер предосторожности ещё не было. Но заграждения не защитили Пенса от обыкновенной мухи, которая в разгар обсуждения приземлилась ему на голову. Насекомое ползало по вице-президенту добрые две минуты, но сам политик его не заметил. В отличие от многочисленных пользователей Twitter, которые разразились шутками в адрес Пенса ещё до окончания дебатов. У мухи тут же появилась собственная страница в соцсети.

Худшая голова, по которой я когда-либо ползала, — прокомментировал события на дебатах неизвестный создатель аккаунта мухи в Twitter.

Демократы нашли, как использовать предпочтения насекомого в предвыборной борьбе. Джо Байден купил доменный адрес flywillvote.com (англ. «Муха будет голосовать»), который перенаправляет на сайт для регистрации избирателей, и опубликовал своё фото с мухобойкой.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Большинство телезрителей тоже решили, что аргументы Пенса отдают душком. По опросу CNN, 59% респондентов присудили победу Камале Харрис. За Пенса высказались 38%.

В 2016 году муха уже становилась героиней теледебатов. Тогда она избрала своей целью противницу Трампа Хиллари Клинтон, но задержалась на её голове всего несколько секунд. Бывшая первая леди хотя и выиграла дебаты, но провалилась на президентских выборах. Дела у Трампа и его вице-президента Пенса, судя по опросам, тоже идут неважно, и всё указывает на неотвратимый проигрыш. Поэтому муха в прямом эфире рискует стать довольно-таки точным предсказателем исхода голосования.

If this happened to Trump he'd deduct it for $70,000 pic.twitter.com/Q93BBmfklJ — The Daily Show (@TheDailyShow) October 8, 2020

Впрочем, во время теледебатов политики попадали и в куда более курьёзные ситуации. В 2012 году во время прений кандидатов на праймериз республиканцев тогдашний сенатор от Техаса Рик Перри заявил, что избавится от трёх министерств, если станет президентом, — коммерции, образования и... зрители так и не узнали третьего, потому что кандидат его забыл. И так и не вспомнил до конца трансляции.

В ходе другого раунда дебатов Перри в очередной раз сел в лужу. Он процитировал выдержку из книги его оппонента Митта Ромни, на что Ромни ответил, что никогда такого не писал. И будучи уверенным в этом, предложил Перри поспорить на $10 тысяч. Смущённый соперник отказался.

Wanted to take a second to mourn the death of my great uncle. He will be missed. pic.twitter.com/LmiFAKo9Wo — Pence's Fly (@MichaelsFly) October 8, 2020

А вот Барака Обаму было сложно смутить не только во время дебатов, но и в ходе интервью. В 2009 году он убил севшую на него муху в прямом эфире и как ни в чём не бывало продолжил отвечать на вопросы журналиста.