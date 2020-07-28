Ветеран ФБР выпустит книгу об угрозе, которую представляет Дональд Трамп

https://static.news.ru/photo/f00c507c-d0e7-11ea-af62-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший агент контрразведки Федерального бюро расследований США Питер Стржок, уволенный после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику американского президента, написал книгу об «угрозе», которую представляет Дональд Трамп.

Ветеран ФБР, стоящий за российским расследованием, обращается к многолетнему опыту охоты на иностранных агентов в Соединённых Штатах, чтобы раскрыть угрозу, которую представляет президент Трамп, — говорится в описании книги на сайте издательства Houghton Mifflin Harcourt Books & Media.

Также Стржок расскажет в издании о своей работе в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Ожидается, что книга будет опубликована 8 сентября.

Руководство ФБР уволило агента Питера Стржока, которого ранее отстранили от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы США. Такие меры последовали после того, как во время предвыборных президентских кампаний в 2016 году он отправлял своей любовнице СМС-сообщения, направленные против Трампа.

Ранее о намерении издать книгу, в которой в том числе содержатся нелицеприятные факты о Дональде Трампе, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В издании «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» он описывает некоторые рабочие моменты, связанные с Дональдом Трампом. Если верить экс-советнику, то американский лидер не знал, входит ли Финляндия в состав России и обладает ли Великобритания ядерным оружием. Президент США Дональд Трамп призвал не публиковать книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и назвал его предателем. По словам американского лидера, в книге Болтона содержатся засекреченные данные, что подтверждается специалистами Белого дома. Они признали, что некоторая информация действительно находится на сверхсекретном уровне, писал NEWS.ru.