Вашингтон считает Россию агрессором в ситуации на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/76185fa2-a20d-11eb-98a0-96000091f725_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

В ситуации с эскалацией напряжённости на российско-украинской границе Россия является агрессором, сообщил официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Нед Прайс.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне не увидели признаков провокаций напряжённости со стороны Киева. При этом в США заметили исходящую из РФ кампанию по дезинформации, через которую в Москве хотят ложно обвинить Украину в действиях, которые совершил Кремль, передаёт РИА Новости.

Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации, — сказал он.

Дипломат добавил, что продолжающаяся агрессия России в отношении Украины вызывает обеспокоенность в США.

Накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники сообщил, что власти США разработали варианты предоставления Украине военной помощи в случае нападения на неё России.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.