Вашингтон считает переговоры по Карабаху примером сотрудничества РФ и США

https://static.news.ru/photo/1b06cea8-8817-11e9-912a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переговоры между властями Соединённых Штатов и России по конфликту в Нагорном Карабахе стали примером взаимодействия России и США, несмотря на фундаментальные различия, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Это заявление он сделал в ходе выступления перед студентом Университета штата Невада в Лас-Вегасе. Политик отметил, что в ситуации в Карабахе Москва и Вашингтон занимают одну сторону, сопредседательтсвуют в Минской группе и вместе пытаются вернуть мир в регион, передаёт ТАСС.

Между США и Россией наблюдаются фундаментальные различия. Но даже учитывая это, есть области, в которых мы можем работать совместно с Россией. Например, конфликт, который разгорелся сейчас между Арменией и Азербайджаном, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Однако он не уточнил, кто примет участие в консультациях.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.