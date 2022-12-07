Вашингтон не оставил надежды на стабилизацию отношений с Москвой Замгоссекретаря США Шерман: стабильность в отношениях с РФ в ближайшее время не наступит

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Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежду на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Москвой, но подчеркнула, что подобное наступит очевидно не в ближайшее время. Слова представителя госдепа приводит РИА Новости.

Я надеюсь, что мы вернемся к той стабильности, которая была у нас на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. <...> Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, — отметила Шерман.

Ранее Шерман выразила мнение, что вывод войск ВС России с территории Украины станет самым быстрым способом решения конфликта. Она отметила также, что страны Запада «смогли помочь Украине в противостоянии с Москвой» и Киев должен «продержаться до конца».

До этого глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта могут быть возможны только при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатическом урегулировании. По его мнению, на данный момент Россия «не придерживается» такой позиции.