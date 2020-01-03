Американские власти не станут менять стратегию в отношении Ирана после ликвидации командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани.
В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Исламской Республики. При этом в ведомстве добавили, что власти приняли необходимые меры для защиты объектов США в Ближневосточном регионе,
Сулеймани был убит 3 января в результате авиаудара американских ВВС по аэропорту в Багдаде. Президент США Дональд Трамп объяснил ликвидацию генерала стремлением прекратить войну с Ираном. В Тегеране заявили, что смерть Сулеймани будет отомщена.
Ранее NEWS.ru писал, что власти США могут отменить санкции и предоставить помощь Ирану, если Тегеран откажется от мести за убийство генерала. По словам иранского дипломата Амира аль-Мусави, Вашингтон направил в Иран посланника для передачи этого условия.
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