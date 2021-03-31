ABC News: полиция эвакуировала людей из здания Конгресса США

Правоохранители временно эвакуировали людей из офисного здания палаты представителей Конгресса США из-за оставленного пакета. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в полиции Вашингтона.
Подозрительный предмет был обнаружен в одном из кабинетов офисного здания. По данным агентства, вскоре эвакуация людей
В начале марта полиция Капитолия сообщила о подготовке некой вооружённой группой нападения на здание Конгресса США. Были усилены меры безопасности в американской столице после полученных разведданных о готовящихся провокациях.
Как сообщал NEWS.ru, правоохранители проверяют российское посольство в Киеве и ряд других объектов на предмет нахождения взрывных устройств. Поступила информация о том, что здание дипмиссии РФ заминировано. По данным украинских СМИ, злоумышленники сообщили также о минировании Киевского апелляционного суда и жилого комплекса Time.