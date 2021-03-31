ABC News: полиция эвакуировала людей из здания Конгресса США

https://static.news.ru/photo/6fdfc640-9261-11eb-9f14-96000091f725_660.jpg Фото: iu Jie/XinHua/Global Look Press

Правоохранители временно эвакуировали людей из офисного здания палаты представителей Конгресса США из-за оставленного пакета. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в полиции Вашингтона.

Подозрительный предмет был обнаружен в одном из кабинетов офисного здания. По данным агентства, вскоре эвакуация людей была отменена . Других деталей произошедшего не приводится.

В начале марта полиция Капитолия сообщила о подготовке некой вооружённой группой нападения на здание Конгресса США. Были усилены меры безопасности в американской столице после полученных разведданных о готовящихся провокациях.

Как сообщал NEWS.ru, правоохранители проверяют российское посольство в Киеве и ряд других объектов на предмет нахождения взрывных устройств. Поступила информация о том, что здание дипмиссии РФ заминировано. По данным украинских СМИ, злоумышленники сообщили также о минировании Киевского апелляционного суда и жилого комплекса Time.