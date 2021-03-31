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ABC News: полиция эвакуировала людей из здания Конгресса США

23:36, 31 марта 2021 15
Фото: iu Jie/XinHua/Global Look Press

Правоохранители временно эвакуировали людей из офисного здания палаты представителей Конгресса США из-за оставленного пакета. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в полиции Вашингтона.

Подозрительный предмет был обнаружен в одном из кабинетов офисного здания. По данным агентства, вскоре эвакуация людей была отменена. Других деталей произошедшего не приводится.

В начале марта полиция Капитолия сообщила о подготовке некой вооружённой группой нападения на здание Конгресса США. Были усилены меры безопасности в американской столице после полученных разведданных о готовящихся провокациях.

Как сообщал NEWS.ru, правоохранители проверяют российское посольство в Киеве и ряд других объектов на предмет нахождения взрывных устройств. Поступила информация о том, что здание дипмиссии РФ заминировано. По данным украинских СМИ, злоумышленники сообщили также о минировании Киевского апелляционного суда и жилого комплекса Time.

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