В Техасе машина въехала в ресторан ABC: в Техасе машина въехала в ресторан, пострадали минимум 23 человека

Фото: Tian Dan/XinHua/Global Look Press

Минимум 23 человека получили ранения различной степени тяжести после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny’s в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. ДТП произошло в городе Розенберг 4 сентября.

Автомобиль целиком въехал в помещение ресторана, что привело к многочисленным разрушениям. Полиция выясняет причины произошедшего, отмечая, что пока не знает, были ли у водителя преступные мотивы или нет. Сам виновник ДТП не пострадал. Получившие травмы посетители заведения доставлены в ближайшие больницы.

Ранее в городском округе Коломна Подмосковья автомобиль заехал в водоем, в результате чего погибли два человека. По предварительным данным, 77-летнему водителю Mitsubishi Pajero стало плохо за рулем, после чего его автомобиль съехал в озеро в районе Западного карьера. Водитель машины работал начальником местной подстанции скорой помощи. Кроме него жертвой ДТП стал пассажир автомобиля.

Также сообщалось, что в Ижевске пьяный водитель автомобиля Tesla въехал в трансформаторную будку. Вместе с водителем в салоне находился пассажир. Предположительно, последний тоже был пьян. Оба мужчины госпитализированы. В момент аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности.