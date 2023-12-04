В США жестко предупредили Болгарию в отношении к России Риттер: НАТО не сможет сломить Россию, так как русские ощутили вкус победы

Фото: МО Болгарии

Если Болгария продолжит быть сателлитом США и решится под их влиянием начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски. Экс-сотрудник спецслужб считает, что российская армия на данный момент является самой боеспособной в мире.

Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы только что не видели, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию. <...> Ключевым аспектом любой армии является ее мышление, настрой на победу. Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать, — заявил Риттер.

Бывший разведчик отметил, что ВС РФ достигли такого высокого уровня благодаря хорошей подготовке и оснащению. Кроме того, российские военнослужащие прошли серьезное боевое испытание, которого никогда не было ни в целом у НАТО, ни у Болгарии в частности. Риттер также поинтересовался у журналиста, когда его страна последний раз побеждала в войне и знают ли болгарские офицеры, что такое победа.

В конце ноября Болгария не пропустила через свое воздушное пространство борт с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который направлялся в столицу Северной Македонии, город Скопье, для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. При этом София до этого выдала дипломатическое разрешение на перелет специального рейса авиакомпании «Россия». Выяснилось, что оно распространялось на Лаврова и других членов делегации, но запрещало пролет официального представителя ведомства Марии Захаровой, «фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС». Таким образом, маршрут пришлось изменить.