Лавров прилетел на заседание в Скопье маршрутом, которого не ожидали ТАСС: Болгария запретила пролет самолета главы МИД Лаврова с Захаровой на борту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии город Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС. Министерскому борту пришлось преодолеть порядка 4 тысяч километров, при этом маршрут прошел не там, где ожидалось изначально.

По имеющимся данным, самолет Лаврова по пути в Северную Македонию пролетел над Турцией и Грецией, хотя ранее предполагалось, что маршрут пройдет через Болгарию. ТАСС сообщает, что болгарская сторона отказала российскому министру в полете над территорией государства, если на борту при этом будет находиться официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ноте МИД Болгарии говорится, что разрешение на перемещение предоставляется самому Лаврову и сопровождающей его делегации, однако «разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС».

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия после годовой паузы получила приглашение на ежегодную встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

При этом София выдала дипломатическое разрешение на перелет специального рейса авиакомпании «Россия» через воздушное пространство Болгарии. В сообщении болгарского внешнеполитического ведомства говорилось, что на борту будет находиться глава МИД РФ Сергей Лавров, он направится на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии.