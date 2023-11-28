Болгария разрешила пролететь самолету Лаврова МИД Болгарии: София разрешила полет спецрейса Лаврова на заседание ОБСЕ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Дипломатическое разрешение на перелет специального рейса авиакомпании «Россия» через воздушное пространство Болгарии выдали в Софии, передает ТАСС. Как говорится в сообщении болгарского внешнеполитического ведомства, на борту будет находиться глава МИД РФ Сергей Лавров, он направится на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Разрешение носит временный характер и действительно в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета.

Дипломатическое разрешение на пролет носит временный характер и действительно в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета. Данное разрешение предоставлено для участия в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье министру иностранных дел России Сергею Лаврову и попадает под исключения из применения к нему санкционного режима ЕС. Данное разрешение не распространяется на членов его делегации, которые также являются лицами, находящимися под санкциями ЕС, о чем прямо говорится в ответной ноте болгарской стороны, — указано в сообщении.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия после годовой паузы получила приглашение на ежегодную встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

До этого министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что пригласить Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ — это правильное решение. По его мнению, переговоры с Лавровым в рамках ОБСЕ необходимы, а Европе пора трезво взглянуть на мир в целом и на внешнюю политику в частности.