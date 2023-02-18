В США заявили о возможном консенсусе между Россией и Украиной по Крыму Американский конгрессмен Смит: Россия и Украина могут достичь консенсуса по Крыму

Фото: shutterstock

Россия и Украина могут достичь консенсуса, при котором Киев откажется от попыток вернуть контроль над Крымом силовым путем, считает старший демократ в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит. В интервью изданию Politico он подчеркнул, что Украине придется пойти на этот шаг ради заключения мира.

Я думаю, по большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым, — подчеркнул американский конгрессмен.

Ранее СМИ узнали о готовности Киева использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. О передаче Украине «более дальнобойного вооружения» 8 февраля сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что угрозы Украины нанести удары по Крыму британскими ракетами являются не более чем «плохой провокацией».

В то же время заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму — это легитимные цели для Украины. По ее словам, Вашингтон поддерживает удары по таким объектам на полуострове. Она отметила, что «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».