https://static.news.ru/photo/b1ccbbba-26fd-11ea-8439-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

В американском штате Нью-Мексико судья приговорила 17-летнего Сантьяго Армиджо к 30-дневному тюремному сроку за убийство 25-летнего мужчины.

Очевидцы преступления рассказали, что Ларри ДеСантьяго преследовал молодого человека, которому тогда было 15 лет. Из-за этого подросток выстрелил жертве в грудь, выкрикнув: «Получай».

До достижения 21-летнего возраста Армиджо будет находиться под надзором властей. Он также должен будет выступить в старших школах и рассказать о содеянном. Сестра погибшего назвала приговор суда «пощёчиной», пишет The Hill.

Это обесценило человеческую жизнь и позволило нашему молодому поколению увидеть, что совершить преступление — нормально, потому что они всё равно не будут нести ответственность за свои действия, — заявила женщина.

Судья пояснила, что, какой бы приговор она не вынесла, он не вернёт Ларри и не залечит раны на сердцах родных погибшего.

Ранее в США 30-летнего мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы за сожжение ЛГБТ-флага. Суд признал Адольфо Мартинеса виновным в совершении преступления на почве ненависти, писал NEWS.ru.