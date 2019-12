Очевидцы преступления рассказали, что Ларри ДеСантьяго преследовал молодого человека, которому тогда было 15 лет. Из-за этого подросток выстрелил жертве в грудь, выкрикнув: «Получай».

