До достижения 21-летнего возраста Армиджо будет находиться под надзором властей. Он также должен будет выступить в старших школах и рассказать о содеянном. Сестра погибшего назвала приговор суда «пощёчиной», пишет The Hill.
Это обесценило человеческую жизнь и позволило нашему молодому поколению увидеть, что совершить преступление — нормально, потому что они всё равно не будут нести ответственность за свои действия, — заявила женщина.
Судья пояснила, что, какой бы приговор она не вынесла, он не вернёт Ларри и не залечит раны на сердцах родных погибшего.
Ранее в США 30-летнего мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы за сожжение ЛГБТ-флага. Суд признал Адольфо Мартинеса виновным в совершении преступления на почве ненависти, писал NEWS.ru.