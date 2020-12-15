В США выявили COVID-19 у дикой норки

https://static.news.ru/photo/bc6df718-3ec7-11eb-af57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press

В Соединённых Штатах COVID-19 впервые обнаружен у дикого животного — переносчиком заболевания стала норка, пойманная в штате Юта.

Как сообщают Национальные ветеринарные службы США и международное общество по борьбе с инфекционными заболеваниями, заражённая норка пока что является единственным переносчиком COVID-19 — у других животных тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Также учёные уточняют , что выявленный у дикой норки штамм полностью соответствует тому, что поражает норок на зверофермах.

В ноябре 2020 года власти Дании приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19. В частности, животные распространяли инфекцию, которая ослабляла способность к образованию антител. Тем не менее вирусом заразились 12 человек.

Также известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к COVID-19. Представители организации подчёркивали, что популяция норок может способствовать передаче вируса.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, потребуется также время на регистрацию. При этом ведомство уже готово к производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных.