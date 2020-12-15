В США выявили COVID-19 у дикой норки

В Соединённых Штатах COVID-19 впервые обнаружен у дикого животного — переносчиком заболевания стала норка, пойманная в штате Юта.
Как сообщают Национальные ветеринарные службы США и международное общество по борьбе с инфекционными заболеваниями, заражённая норка пока что является единственным переносчиком COVID-19 — у других животных тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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В ноябре 2020 года власти Дании приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19. В частности, животные распространяли инфекцию, которая ослабляла способность к образованию антител. Тем не менее вирусом заразились 12 человек.
Также известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к COVID-19. Представители организации подчёркивали, что популяция норок может способствовать передаче вируса.
Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
По его словам, потребуется также время на регистрацию. При этом ведомство уже готово к производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных.