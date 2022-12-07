В США вынесли Киеву новое предостережение из-за Крыма Foreign Affairs: наступление на Крым приведет к потере Украиной поддержки западных стран

Фото: Социальные сети

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Киева, в противном случае он может лишиться поддержки западных партнеров в связи с высоким риском усиления эскалации. Такое мнение выразили обозреватели Лиана Фикс и Майкл Киммидж в материале для издания Foreign Affairs. Они отметили, что полуостров представляет большую стратегическую ценность и попытки занять его негативно скажутся на имидже Украины, серьезно зависящей от военной и экономической поддержки Запада.

Крым может стать настоящей красной линией для Владимира Путина <...> Некоторые страны, поддерживающие Украину, сильно обеспокоены риском эскалации. К ним относятся Франция, Германия и США, — говорится в материале.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов ранее заявил, что боевые действия на территории страны могут закончиться к концу весны 2023 года. Представитель военного ведомства также выразил надежду, что ВСУ «вернутся в Крым» в декабре 2022 года.

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для ударов по российской территории. По данным издания, изменение гарантирует, что установки не смогут использовать дальнобойные снаряды для запуска, если их удастся приобрести у других источников. В частности, модернизированные установки не смогут запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, с радиусом действия более 300 километров