В США впервые казнили трансгендера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США впервые казнили трансгендера — 49-летнюю Эмбер Маклафлин, передает CNN. Ее признали виновной в преследовании и убийстве бывшей подруги, а также попытке спрятать тело в 2003 году. Ей ввели смертельную дозу пентобарбитала. Маклафлин перед смертью заявила, что сожалеет о содеянном.

По версии следствия, в 2003 году, задолго до смены половой самоидентификации, Маклафлин преследовала свою бывшую подругу Беверли Гюнтер. Девушка добилась судебного запрета на приближение к ней, однако Маклафлин однажды сумела застать ее на работе, где изнасиловала, зарезала ножом для стейка, а потом отвезла тело к реке и спрятала. Ее вскоре арестовали, а в 2006 году обвинили в убийстве первой степени. В тюрьме она начала принимать гормоны для смены пола.

Отмечается, что защита обвиняемой просила губернатора штата Миссури Майка Парсона о помиловании, однако республиканец отказал. Адвокаты Маклафлин указывали, что подсудимая не только раскаялась в преступном деянии, но и страдала от психологических проблем, умственной отсталости и последствий детских травм.

В январе 2021 года впервые за 70 лет власти США привели в исполнение смертный приговор женщине, осужденной на федеральном уровне. С помощью специальной инъекции казнили Лизу Монтгомери. Гражданку признали виновной в особо жестоком убийстве беременной соотечественницы в 2004 году. Мероприятие состоялось в штате Индиана.