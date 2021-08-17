В США возбудили дело против банды выходцев из СНГ

Организованная преступная группировка «KavKaz» давно вызывает беспокойство у полиции Нью-Йорка. Теперь у прокурора имеются улики против главаря банды. Об этом сообщает BBC.

По данным прокуратуры восточного округа Нью-Йорка, главарь банды выходцев из стран СНГ Роман Никогосян, будучи руководителем преступной группы, занимался вымогательством и наркоторговлей на Кони-Айленде. Главной уликой против злоумышленника стал изъятый у него в Лос-Анджелесе карабин калибра 9 мм, которым он владеть права не имел из-за судимостей. Правоохранители вычислили кооперацию ОПГ «KavKaz» с другой организованной преступной группой из Калифорнии под названием «Bloods».

Ранее сообщалось, что 27 февраля 2021 года в тюрьме умер один из видных лидеров преступного мира Нью-Йорка Питер Артур Готти. Заключённый в период с 1999 по 2003 год руководил преступным кланом “Гамбино”. Мужчина скончался по естественным причинам в тюрьме штата Северная Каролина в возрасте 81 года.