В США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме после атаки на Капитолий

https://static.news.ru/photo/b824231a-53d2-11eb-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее 25 дел о внутреннем терроризме возбуждено в США после атаки на Капитолий 6 января. Об этом, ссылаясь на министра армии США Райана Маккарти, сообщил член палаты представителей Джейсон Кроу.

Кроу рассказал, что беседовал с Маккарти и обсуждал сложившуюся ситуацию. После этого он обнародовал в Twitter основные итоги их разговора.

Министр Маккарти отметил, что Министерство обороны осведомлено о дальнейших возможных угрозах со стороны потенциальных террористов в период до дня инаугурации и работает с местными и федеральными правоохранительными органами для координации подготовки к обеспечению безопасности, — говорится в сообщении.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.



Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) January 10, 2021

У многих участников беспорядков были конфискованы различные виды оружия — в частности, длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова» и взрывные устройства. Конгрессмен полагает, что благодаря этому удалось избежать большой беды.

Капитолий был атакован во время заседания конгресса, на котором должны были быть утверждены итоги выборов президента США. Победу, согласно народному голосованию и голосованию представителей коллегии выборщиков, одержал демократ Джо Байден. Сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмовали Белый дом, членам конгресса пришлось срочно эвакуироваться. В ходе беспорядков погибло пять человек, в том числе один полицейский.

Как писал NEWS.ru, палата представителей США обратится к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой отстранить от занимаемой должности главу государства Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

По её словам, лидер большинства в палате представителей Стени Хойер обратится с требованием о единогласном принятии резолюции депутата Джеми Раскина. Если палата одобрит резолюцию, то вице-президенту Пенсу придётся реагировать на запрос членов парламента.