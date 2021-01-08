Пелоси: палата представителей США попросит у Пенса отставки Трампа

https://static.news.ru/photo/6b945cf8-53ab-11eb-bad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Палата представителей США обратится к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой отстранить от занимаемой должности главу государства Дональда Трампа, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

По её словам, лидер большинства в палате представителей Стени Хойер обратится с требованием о единогласном принятии резолюции депутата Джеми Раскина. Если палата одобрит резолюцию, то вице-президенту Пенсу придётся реагировать на запрос членов парламента, сообщает РИА Новости.

Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25-ю поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности. После этого вице-президент немедленно начнёт исполнять обязанности президента, — сказано в заявлении Пелоси.

В случае если палата представителей не одобрит документ единогласно, он будет вынесен на голосование вновь на следующий день. От Пенса будут ждать ответа в течение 24 часов, затем на пленарное заседание будет вынесен документ об импичменте Трампа, пояснила Пелоси.

Защищая нашу конституцию и демократию, мы будем действовать в срочном порядке, поскольку президент представляет собой угрозу им обоим, — заявила она.

Пелоси призналась, что действия Трампа с течением времени «вселяют ужас» тем, как они сказываются на основах демократии.

Как сообщал NEWS.ru, ранее вице-президент США Майк Пенс назвал условие, при котором он будет готов задействовать 25-ю поправку к Конституции США и отправить Дональда Трампа в отставку. Он подчеркнул, что согласен на это в том случае, если поведение президента продемонстрирует его нестабильность.

Напомним, что 6 января в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.