Пенс назвал условие, при котором он согласится отстранить Трампа

https://static.news.ru/photo/1803c97c-52f5-11eb-b3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jack Gruber/POOL/Global Look Press

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы совместно с большинством членов правительства отстранить от власти президента Дональда Трампа.

Пенс назвал условие применения поправки. Источник CNN сообщил, что Пенс согласится отстранить Трампа, если тот станет «более нестабильным», сообщает РИА Новости.

Источник телеканала также отметил, что события текущей недели подтвердили, что вариант с отстранением Трампа по 25-й поправке нельзя исключать.

Как сообщал NEWS.ru, глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер заявил, что обратился к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой применить 25-ю поправку к Конституции США, так как Дональд Трамп больше не может выполнять свои обязанности главы государства. С таким же призывов обратились и лидеры демократов в конгрессе, а на всякий случай начали готовить импичмент.

Позднее стал известно, что Пенс не дал ответа демократам, согласен ли он применить 25-ю поправку.

Напомним, что 25-я поправка к Конституции США появилась после убийства президента Джона Кеннеди. Поправка даёт право лишить власти президента, который из-за смерти или по состоянию здоровья не способен управлять страной, но не может уйти в отставку.