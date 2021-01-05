16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Вице-президент США не ответил на призыв демократов отстранить Трампа

05:27, 08 января 2021
Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Global Look Press

Вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси о том, чтобы задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщает ТАСС, об этом демократические лидеры сообщили в совместном заявлении. Ранее Пелоси и Шумер направили Пенсу соответствующий запрос.

Опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отстранение от должности. Мы рассчитываем, что вице-президент ответит как можно скорее, — заявили лидеры демократов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер заявил, что также обратился к вице-президенту Пенсу с просьбой задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Дональда Трампа от власти по причине его неспособности управлять страной. Согласно поправке, власть при таком развитии событий переходит к вице-президенту.

Позднее сам Дональд Трамп впервые высказался о беспорядках 6 января в Twitter, куда он снова может писать после блокировки. Он осудил беспорядки на Капитолии, призвал наказать зачинщиков и подтвердил, что намерен сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео