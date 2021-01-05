Вице-президент США не ответил на призыв демократов отстранить Трампа

https://static.news.ru/photo/ce45d56a-5159-11eb-b013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Global Look Press

Вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси о том, чтобы задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщает ТАСС, об этом демократические лидеры сообщили в совместном заявлении. Ранее Пелоси и Шумер направили Пенсу соответствующий запрос.

Опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отстранение от должности. Мы рассчитываем, что вице-президент ответит как можно скорее, — заявили лидеры демократов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер заявил, что также обратился к вице-президенту Пенсу с просьбой задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Дональда Трампа от власти по причине его неспособности управлять страной. Согласно поправке, власть при таком развитии событий переходит к вице-президенту.

Позднее сам Дональд Трамп впервые высказался о беспорядках 6 января в Twitter, куда он снова может писать после блокировки. Он осудил беспорядки на Капитолии, призвал наказать зачинщиков и подтвердил, что намерен сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену.