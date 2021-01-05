В Конгрессе США предложили объявить Трампу импичмент без обсуждения

https://static.news.ru/photo/353ac024-5140-11eb-bcf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/Global Look Press

Импичмент президенту США Дональду Трампу может быть объявлен по упрощённой схеме без обсуждения, заявил глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер.

Идею о вынесении Трампу импичмента по такой процедуре он мотивировал тем, что для полноценной процедуры не хватит времени, передаёт РИА Новости.

Страна не может себе позволить долгий, растянутый процесс, и я поддерживаю вынесение статей импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей, — сказано в заявлении Надлера.

Он добавил, что обратился к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой применить 25-ю поправку к конституции США, так как Дональд Трамп больше не может выполнять свои обязанности главы государства.

Как сообщал NEWS.ru, ранее исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в организации беспорядков у Капитолия 6 января.