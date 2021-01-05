Прокурор: Трампу могут предъявить обвинение в организации беспорядков

https://static.news.ru/photo/b719e09e-5135-11eb-a26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Scott/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в организации беспорядков у Капитолия 6 января, заявил исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

По его словам, окружная прокуратура может выдвинуть обвинения против всех лиц, в отношении которых будут свидетельства в «совершении преступления», то есть организации и проведении акции протеста у здания Конгресса США, передаёт РИА Новости со ссылкой на CNBC.

И. о. прокурора также задали вопрос, будут ли обвинения касаться, в том числе, президента Трампа. В ответ Шервин не исключил такой возможности.

Мы изучаем всех действующих лиц в этой ситуации, — сказал он.

Как сообщал NEWS.ru, 6 января в районе Капитолийского холма в Вашингтоне начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пришли к зданию конгресса и ворвались в него, когда парламент собирался объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы. Капитолий вскоре был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

Сам Трамп неоднократно призывал своих сторонников разойтись по домам, однако его обращение к протестующим было расценено политическими противниками как сочувствие сторонникам и подстрекательство. Этими же принципами руководствовалось руководство Twitter, YouTube, Facebook и целого ряда других сервисов, заблокировавших аккаунты Трампа на разные сроки.