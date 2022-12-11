В США увидели риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута Белый дом: освобождение Бута создает риски для национальной безопасности США

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Виктор Бут

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о том, что Вашингтон видит риски национальной безопасности в случае, если освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут «вернется к прежней работе». Он добавил, что, несмотря на это, американские власти сочли риск «управляемым» и согласились на освобождение Бута. Слова Кирби приводит Fox News.

У Бута есть выбор. Если он выберет вернуться на прежнюю линию работы, то мы сделаем все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, — подчеркнул представитель американской администрации.

Ранее газета Washington Post написала о том, что вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в США. По словам источников издания, ряд представителей Минюста США сопротивлялись идее выдачи Бута. Наиболее болезненным для Вашингтона аспектом сделки стало то, что Москва не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, который отбывает в РФ тюремный срок по обвинению в шпионаже.

Находившегося в тюрьме в США гражданина РФ Виктора Бута в четверг, 8 декабря, обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке. Ордер на его арест выдал местный суд по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Штаты относят к числу террористических организаций. Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн. Штаты обвиняли россиянина в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма. Сам Бут все обвинения отвергал.