В США умерла немецкая овчарка, ставшая первой собакой с COVID-19

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В штате Нью-Йорк умер семилетний пёс Бадди, ставший первой собакой с диагнозом COVID-19 в США. Как уточняется, немецкая овчарка боролась за жизнь в течение месяца.

Первые симптомы затруднённого дыхания стали наблюдаться у Бадди в середине апреля 2020 года. В июне Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США зафиксировала у животного коронавирус, пишет журнал National Geographic.

Немецкая овчарка умерла 11 июля. Хозяева пса предоставили сотрудникам издания медицинскую карту, из которой следует, что Бадди также страдал онкологическим заболеванием.

Тем не менее пока неизвестно, стала ли онкология причиной нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19 или же, наоборот, злокачественная опухоль была следствием вируса.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании у домашнего кота был впервые обнаружен коронавирус, но доказательств того, что животные могут заражать людей, пока нет. Об этом заявила главный ветеринарный врач Соединённого Королевства Кристин Миддлмисс.