Британские ветеринары впервые подтвердили коронавирус у домашнего кота

https://static.news.ru/photo/cda544f0-d00e-11ea-bf7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tino Plunert/ZB/Global Look Press

В Великобритании у домашнего кота впервые обнаружен коронавирус, но доказательств того, что животные могут заражать людей, пока нет. Об этом заявила главный ветеринарный врач Королевства Кристин Миддлмисс.

Тесты подтвердили, что вирус, отвечающий за COVID-19, обнаружен у домашнего кота в Англии. Это очень редкий случай. Домашнее животное демонстрирует лёгкие симптомы и выздоравливает в течение нескольких дней. Нет свидетельств, позволяющих предполагать, что домашние животные напрямую передают вирус людям, — цитирует специалиста РИА Новости.

Уточняется, что COVID-19 у кота был диагностирован 22 июля. Это первый подтверждённый такой диагноз у домашнего животного в стране. Медики утверждают, что нашли доказательства того, что питомец заразился от хозяев. В настоящее время и кот, и хозяева выздоровели.

Миддлмисс отмечает, что ветеринарная служба продолжит следить за ситуацией. Если она ухудшится, то будут выпущены дополнительные рекомендации для владельцев домашних животных. Сейчас людям рекомендуется тщательно мыть руки до и после контакта с животными.

В апреле, после начала пандемии коронавируса в Великобритании, ветеринары не рекомендовали выпускать на улицу кошек из домов, где живут инфицированные коронавирусом или самоизолировавшиеся люди.

Ранее в Гонконге коронавирусную инфекцию обнаружили у домашнего кота. Заражённое животное изолировали от других особей и от людей. Также сообщалось о том, что в Бельгии домашний кот заразился COVID-19. Специалисты уверены, что оба питомца заразились от своих хозяев. Однако микробиолог Эммануэль Андре отметил, что случаи передачи вируса от человека к животному крайне редки.

Между тем биологи из Ветеринарного НИИ Китайской академии сельскохозяйственных наук Харбина провели исследования и выяснили, для какого домашнего питомца наиболее опасно заражение коронавирусной инфекцией. Учёные протестировали несколько видов животных: собак, кошек, свиней, уток, кур и хорьков. Исследователи заразили испытуемых несколькими штаммами SARS-CoV-2 из китайской Ухани. Эксперимент показал, что хорьки легко заражали других особей, однако звери хорошо перенесли инфекцию. Собаки, домашние птицы и свиньи оказались невосприимчивы к SARS-CoV-2. Кошкам повезло меньше всех: вирус легко передавался между особями и почти для 100% испытуемых он оказался смертельным. Отмечается, что больше выживших было среди взрослых кошек, писал NEWS.ru.