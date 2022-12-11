В США спишут штурмовики A-10 Breaking Defense: в Пентагоне захотели отправить на списание 21 самолет-штурмовик A-10

Фото: Preston Webb/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Штурмовик A-10 Thunderbolt II

В США могут отправить на списание более 20 штурмовиков A-10. Такой вариант допускает законопроект по оборонному бюджету государства на 2023 бюджетный год. Это позволит Минобороны сохранить истребители пятого поколения F-22. Об этом пишет издание Breaking Defense.

По данным BD, на списание отправят 21 штурмовик, приписанный к авиабазе Форт-Уэйн в штате Индиана. Взамен туда направят истребители четвертого поколения F-16 новой модификации.

Кроме того, стало известно, что палата представителей запретила военному ведомству проводить консервацию устаревающих F-22 Raptor версии Block 20. Предполагается, что это решение поддержит и сенат. В то же время Пентагон убежден, что данный тип истребителей является в настоящее время небоеспособным, а их обслуживание в ближайшие восемь лет обойдется в $1,8 млрд, что непозволительно дорого.

Одновременно с этим законопроект позволяет сократить боевой авиапарк с 1970 до 1800 самолетов. Не исключается, что в ведомстве в результате откажутся от 26 устаревших истребителей F-16 и 67 самолетов F-15.

Fairchild-Republic A-10 — американский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей. Самолёт принят на вооружение в 1976 году и по настоящее время является единственным самолётом ВВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения задачи непосредственной авиационной поддержки.

Ранее американский специализированный журнал Military Watch написал о том, что российский истребитель Су-35 располагает уникальным опытом, которого нет ни у одного другого самолета. По словам журналистов издания, эта летающая машина является «бесценным активом» армии РФ.

Также сообщалось, что один из крупнейших оборонных подрядчиков в США компания Northrop Grumman 2 декабря представила на заводе в Палмдейл (штат Калифорния) бомбардировщик B-21 Raider. Его назвали первым в мире бомбардировщиком шестого поколения. Создатели отметили, что самолет произведен с использованием технологии «стелс», что позволит ему преодолевать самые передовые системы ПВО. Также, утверждают в Northrop Grumman, B-21 Raider сможет достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения.