В США сообщили о способности российской армии сдерживать ВСУ бесконечно 19FortyFive: армия России способна сдерживать ВСУ бесконечно благодаря ресурсам

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские войска способны удерживать свои оборонительные линии бесконечно благодаря большому количеству ресурсов, заявил журналист Александр Мотыль в статье для 19FortyFive. По его мнению, Москва по этому показателю превосходит Киев.

Россия <...> может удерживать свои оборонительные линии бесконечно, потому что ее ресурсы больше, чем у Украины. Следовательно, длительная война на истощение невыигрышна для Украины, — считает журналист.

Мотыль указал на мнение многих аналитиков, предрекающих поражение Киева в конфликте. Он считает, что Украине надо скорее начать переговоры, поскольку в противном случае войска продолжат нести людские потери.

Офицер ВСУ, проходящий службу на передовой, заявил телеканалу CNN, что мины, авиация и артиллерия российских войск стали главными проблемами, которые мешают контрнаступлению. По его словам, из-за этого украинские войска несут серьезные потери.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление украинских войск в зоне боевых действий идет по плану. По его словам, руководство ВСУ знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Министр утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.