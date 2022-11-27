В США сообщили о переходе к более ответственному выделению помощи Украине Конгрессмен Маккол: США перейдут к более ответственному выделению помощи Украине

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC сообщил об ужесточении надзора и переходе к более отвественному подходу к предоставлению помощи Украине. Конгресс заработает в новом составе по итогам промежуточных выборов с января 2023 года. Маккол, по информации телеканала, является главным претендентом на пост руководителя комитета по иностранным делам.

Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности, — подчеркнул конгрессмен.

Он добавил также, что большинство членов конгресса — как со стороны демократов, так и республиканцев — согласны с необходимостью более ответственного подхода к выделению помощи. При этом как таковая помощь в отношении Киева будет продолжена, подчеркнул Маккол.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США с начала спецоперации выделили Украине военную помощь более чем на $20 миллиардов. Он добавил, что Вашингтон и дальше продолжит помогать Киеву, передает ТАСС.

В свою очередь советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в новом пакете военной помощи передадут Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Также в Белом доме уточнили, что «США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, а консультируют Киев и оказывают ему поддержку».