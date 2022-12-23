В США сенат утвердил проект федерального бюджета на 2023 год Сенат США одобрил проект федерального бюджета на 2023 год на сумму $1,7 трлн

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Сенат конгресса США 22 декабря одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в $1,7 трлн. Документ объемом в 4155 страниц принят большинством голосов, теперь он отправится на рассмотрение в палату представителей, сообщает РИА Новости.

Проектом федерального бюджета предусмотрено выделение $858 млрд на оборону, а также $45 млрд — на помощь Киеву и союзникам США по НАТО. В Вашингтоне ожидают, что бюджет примут до вечера 23 декабря,что позволит правительству избежать шатдауна.

При этом некоторые республиканцы в палате представителей заявили о несогласии с текстом законопроекта. Они настаивают на принятии другого документа, который продлит работу правительства на короткий срок. Предположительно, они надеются дотянуть время до 3 января, когда приступит к работе новый состав конгресса — в нем республиканцы будут иметь большинство в нижней палате.

В Белом доме уже заявили о поддержке законопроекта о бюджете, и призвали конгресс быстро принять его.

Ранее сенат США отложил голосование по вопросу о выделении Киеву помощи в размере $45 млрд через несколько часов после выступления украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне. Это произошло из-за того, что демократы отклонили инициативу республиканца Майка Ли о поправке, требующей дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США.