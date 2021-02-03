В США рассматривают возможность возвращения к Договору по открытому небу

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Власти в Вашингтоне изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу с Россией, однако в новой администрации США полагают, что Москва не выполняет его условия полностью. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Мы изучаем вопрос. Мы примем решение в своё время. <...> Насколько нам известно, Россия всё ещё не полностью соблюдает этот договор, — приводит ТАСС слова представителя Госдепа.

21 мая 2020 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДОН. Он объяснил решение тем, что Россия нарушала условия договора. 22 мая Кремль получил официальное уведомление от администрации Трампа. 22 ноября США прекратили выполнять свои обязательства по ДОН.

Как пиал NEWS.ru, конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле готовы к переговорам с США о возобновлении договора до фактического выхода Москвы из него. Представитель Кремля отметил, что Путин обсуждал с президентом США Джо Байденом возможность остаться в ДОН для России.