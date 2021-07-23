В США рассказали, сколько тратят на Украину

Есть не больше пяти стран, которые получают от Соединённых Штатов столько же денег, сколько Украина. Каждый год Вашингтон тратит на страну до $750 млн. Об этом рассказал украинскому «Радио Свобода» (признано российскими властями иностранным агентом) заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Я думаю, что у нас очень надёжный фундамент поддержки. Ежегодно наш конгресс выделяет средства для поддержки Украины в различных отраслях — до $750 млн в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую ​​поддержку от нас ежегодно, — рассказал он.

Он отметил, что такая поддержка не зависит от состава администрации США, а Украину поддерживают члены как Республиканской, так и Демократической партий.

Ранее представители Германии и США высказались о поддержке Украины и европейской безопасности. Стороны заявили, что Европа заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину после 2024 года. Берлин обязуется использовать все необходимые средства влияния по пролонгации договора между Москвой и Киевом о транзите газа. Немцы готовы будут прибегнуть к санкциям, если Россия станет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.