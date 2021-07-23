США обсудили с Польшей противодействие «российской агрессии»

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле обсудил в ходе визита в Польшу роль Варшавы в борьбе с «российской агрессией». Стороны также затронули тему реализации проекта «Северный поток — 2» и высказали опасения по его запуску. Об этом сообщает американское дипломатическое ведомство.

Советник Шолле также поднял вопрос о важности дальнейшего укрепления польских демократических институтов и защиты свободы СМИ как ключевых элементов жизнеспособной демократии. Наконец, он обсудил обоюдные опасения относительно газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Представитель Госдепа высоко оценил роль Польши в противодействии России, а также в вопросах продвижения демократии в Белоруссии. Шолле также провёл встречу с членами местного бизнес-сообщества.

Ранее представители Германии и США высказались о поддержке Украины и европейской безопасности. Стороны заявили, что Европа заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину после 2024 года. Берлин обязуется использовать все необходимые средства влияния по пролонгации договора между Москвой и Киевом о транзите газа. Немцы готовы будут прибегнуть к санкциям, если Россия станет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры по увеличению транзита российского газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Он пояснил, что переговоры будут касаться экономической субстанции и экономической целесообразности. Так он ответил на вопрос о возможности участия в переговорном процессе представителей власти.