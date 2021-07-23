Песков назвал переговоры с Украиной о транзите газа коммерческой темой

Переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности, — цитирует его агентство.

Таким образом песков ответил на вопрос, будут ли в переговорном процессе участвовать представители власти.

Заключённый в конце 2019 года пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объёме 40 млрд кубометров газа на общую сумму $7,2 млрд. При этом действующий договор позволяет российской энергетической компании бронировать дополнительные транзитные мощности.

Однако несмотря на возможность поставок большего количества газа на европейский рынок, руководство «Газпрома» отказалось от бронирования дополнительных украинских мощностей от компании «Оператор ГТС Украины».

Ранее стало известно, что долгосрочный контракт на транзит российского газа мог бы стать компенсацией за запуск «Северного потока — 2». Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, единственно приемлемый для Украины вариант — новый контракт на транзит 45–50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет.