В США рассказали об отношении к новым санкциям против РФ
Госдеп США выразил надежду, что новых санкций против РФ не будет
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:18, 05 января 2022
Фото: Unsplash
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В США надеются, что вводить новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины не придётся. Об этом агентству Reuters заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой, — отметил он.
Прайс подчеркнул, что РФ хорошо понимает, какие меры могут последовать в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Озвучивать возможные рестрикции Госдеп не планирует.
Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.
В Кремле неоднократно отвергали обвинения Запада. В МИД РФ отмечали, что заявления западных стран и руководства НАТО о «российской агрессии» используются как предлог для размещения большего количества техники близ российской границы.