В США рассказали о «бесценном активе» российской армии Military Watch: российский истребитель Су-35 является бесценным военным активом

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Американский специализированный журнал Military Watch написал о том, что российский истребитель Су-35 располагает уникальным опытом, которого нет ни у одного другого самолета. По словам журналистов издания, эта летающая машина является «бесценным активом» армии РФ.

Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА, — отметили авторы публикации.

В статье говорится, что истребитель берет свое начало от усовершенствованной версии Су-27, который в свое время не имел равных в мире.

Су-35 представляет собой сверхманевренный истребитель, оснащенный комплектом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, а также новой РЛС с большей дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом сопровождаемых и обстреливаемых целей.

Двигатели позволяют истребителю развить скорость до 2500 километров в час, самолет способен поднимать в воздух 8 тонн боевой нагрузки.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Перед этим многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл испытаний в различных рабочих режимах и провели перелет с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ) к месту несения службы

В свою очередь аналитики из американского Института по изучению войны (ISW) со ссылкой на данные разведки сообщили, что Иран мог поставить России первую партию боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Тегеран, вероятно, направил в РФ пилотов и обслуживающий персонал для обучения работе с российскими Су-35. Подобные действия могут быть частью соглашения от 26 июля, в соответствии с которым Иран получает истребители в обмен на дроны.